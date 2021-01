Cidades Novo secretário de saúde de Anápolis visita unidades hospitalares do município André Braga foi recém-empossado no cargo

Recém-empossado, o novo secretário municipal de Saúde Anápolis, André Braga, visitou unidades de saúde do município na manhã deste sábado (2). Ele esteve no Hospital Municipal Jamel Cecílio e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Durante as visitas, o secretário se apresentou e aproveitou para motivar os colegas médicos e profissionais de saúde. “Nós e...