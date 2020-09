Cidades Novo reitor do Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, é empossado João Paulo Santos de Souza, de 37 anos, assumiu oficialmente a função durante uma missa celebrada no final da tarde deste domingo (27)

O novo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, foi empossado oficialmente durante uma missa que ocorreu no final da tarde deste domingo (27), no local. O novo gestor do santuário é o padre João Paulo Santos de Souza, de 37 anos. A celebração contou com a participação de diversos fiéis que foram prestigiar o...