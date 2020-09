Cidades Novo reitor da basílica toma posse Padre João Paulo Santos de Souza, de 37 anos, foi empossado durante missa no final da tarde de ontem (27). Mudança é motivada por afastamento do padre Robson de Oliveira

O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, possui oficialmente um novo reitor. O padre João Paulo Santos de Souza, de 37 anos, foi empossado no final da tarde de ontem (27) durante uma missa realizada no local. O ato representa as profundas mudanças estruturais pelas quais a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) está pa...