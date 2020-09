Cidades Novo reitor da basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, toma posse Padre João Paulo Santos de Souza, de 37 anos, foi empossado durante missa no final da tarde de ontem (27). Mudança é motivada por afastamento do padre Robson de Oliveira

O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, possui oficialmente um novo reitor. O padre João Paulo Santos de Souza, de 37 anos, foi empossado no final da tarde de ontem (27) durante uma missa realizada no local. O ato representa as profundas mudanças estruturais pelas quais a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) está pa...