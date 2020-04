O Ministério da Saúde divulgou em boletim, nesta terça-feira (14), que o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu para 25.262 e o País já conta com 1.532 mortes pela doença. São mais de 200 óbitos em um dia, marcando mais um recorde de vítimas da doença no País em 24h.

De acordo com a tabela do ministério, são 1.832 casos novos confirmados desde a última atualização, na segunda-feira (13). O que significa 8% de aumento. A taxa de letalidade, que era de 5,7%, subiu para 6,1%. O aumento do número de mortos de um dia para o outro é de 15%.

Em Goiás são 284 casos confirmados e 15 mortes. São Paulo ainda lidera a estatística, com mais de 9 mil casos e 695 óbitos.