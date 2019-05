Cidades Novo presidente do Inep confirma manutenção do cronograma do Enem "Os mais de 5 milhões de estudantes que já se inscreveram no Enem podem ficar tranquilos", disse Alexandre Ribeiro Pereira Lopes

O cronograma do Exame Nacional do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem) está mantido, de acordo com o novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Ribeiro Pereira Lopes. "Os mais de 5 milhões de estudantes que já se inscreveram no Enem podem ficar tranquilos. O cronograma está mantido e tanto ...