Cidades Novo presídio para o semiaberto deve ser construído até outubro em Aparecida de Goiânia, diz governo Unidade terá 312 vagas e será feita por empresa privada em área no interior do Complexo Prisional. Em janeiro de 2018, Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto foi palco de rebelião que terminou com nove mortos, 14 feridos e estrutura destruída

Atualizado às 17h55 A menos de um mês do vencimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público de Goiás (MP-GO) e o Estado para a construção de uma nova unidade no sistema prisional para receber a Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, o governo estadual ganhou novo prazo e definiu, nesta quarta-feira (15), que a obra deverá...