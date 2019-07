O advogado Diego Amaral, presidente do Conselho de Direitos Imobiliários e Urbanísticos da seção Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), acredita que o novo Plano Diretor de Goiânia, cujo projeto foi entregue pela Prefeitura aos vereadores no dia 10, desburocratiza muitos trâmites para que seja de fato eficiente e “profissionaliza” muitos procedimentos que já estavam previstos na legislação municipal. “A pior situação que possa acontecer para o mundo jurídico é quando a legislação não é cumprida. Acredito que este plano desburocratizou muita coisa para as situações aconteçam”, comentou.

Amaral foi o segundo entrevistado da série de lives no perfil do POPULAR no Facebook para o projeto “Plano Diretor para Todos”, iniciativa do jornal em conjunto com a CBN Goiânia que busca facilitar para o leitor o entendimento sobre o projeto que se encontra na Câmara e deve ser votado ainda neste semestre, segundo previsão dos próprios vereadores. Todas às terças e quintas-feiras, até o dia 12 de setembro, às 15h30, especialistas e autoridades públicas e civis serão entrevistadas sobre aspectos importantes do plano.

O conselheiro da OAB-GO diz acreditar que o projeto em tramitação foi bem elaborado, destacando o fato de preservar as qualidades do plano aprovado em 2007 e atualizar os aspectos que mudaram em Goiânia ao longo da última década. Ele cita como uma destas mudanças a realidade do mercado imobiliário, que passou por crises e adaptações não só em Goiás.

Amaral ressaltou durante a entrevista a importância do papel da população, tanto nesta etapa da discussão do projeto, com os debates no legislativo, como também na aplicação da lei como for aprovada. “Vai depender de cada gestor fazer com que (o plano) aconteça ou não. E cabe a nós, população, e aos entes específicos que possam fiscalizar a aplicabilidade cobrar isso (que o plano seja cumprido) do poder público.”

Amaral comenta que as discussões estavam em um nível mais técnico até o fechamento do projeto final entregue aos vereadores, mas, mesmo assim,segundo ele, a prefeitura informou um número elevado de audiências públicas. “Agora na Câmara estas discussões devem se aprofundar e proliferarem junto à população.”

O advogado concorda que o Plano Diretor é a lei mais importante de uma cidade e mesmo que diretamente a população não perceba sua importância, indiretamente o cidadão acaba bastante impactado. “A discussão se dá as vezes num padrão muito técnico que não chega diretamente ao cidadão, apesar de indiretamente afetar muito sim a vida do cidadão.”

Ele também diz que, mais importante do que a discussão sobre o prazo limite para aprovação do plano – que para algumas correntes venceu em 2017 -, está o fato de os debates se darem de forma mais aprofundada. “Estas discussões perdem um pouco de força, porque o que torna mais importante é a amplitude destas discussões. Melhor atrasar um ano do que fazer as pressas.”

Durante a entrevista, Amaral frisou pontos que ele considera positivos no projeto apresentado, como a proposta de revitalização no Centro de Goiânia. Segundo ele, a região apresenta um fluxo grande durante o dia, mas fica bastante abandonado à noite. “O centro é parcialmente utilizado e precisa ser revitalizado”, disse o advogado, lembrando que revitalizar vai além de aspectos estéticos.

Amaral também fala de forma positiva das mudanças que preveem obrigatoriedade de estudos de impacto de trânsito em empreendimentos residenciais. Hoje, a exigência é só para edificações comerciais. “Há 10 anos a gente via empreendimentos residenciais menores que os comerciais, hoje muitos se equivalem no tamanho.”