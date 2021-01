Cidades Novo modelo de transporte na Grande Goiânia propõe fim da tarifa única Paço deve apresentar proposta sistema, que inclui Goiânia e Aparecida, e cobrança por distância

A Prefeitura de Goiânia vai propor um novo modelo de funcionamento ao sistema de transporte coletivo. O embrião do projeto vai ser apresentado a um grupo de secretários municipais, ao presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e às concessionárias do sistema na segunda-feira (11). A princípio, a proposta do Paço Municipal é criar um sistema para...