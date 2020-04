O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, destacou o papel da Organização Mundial da Saúde (OMS) na luta contra a pandemia do novo coronavírus na reunião de ministros da saúde do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias mundiais, neste domingo (19).

Ele ressaltou “a necessidade de uma abordagem integrada com outras organizações”, mas afirmou que “o Brasil reconhece o papel da OMS”. O ministro participou da reunião para discutir ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus dois dias depois de assumir a pasta.

O ministro também criticou as fake news e afirmou que a disseminação de informações falsas é um problema no combate à pandemia. Sobre as estratégias do Brasil, ele não detalhou se o ministério defenderá o isolamento total ou o parcial, que é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Como a gente não sabe quanto tempo vai levar para obtermos uma vacina que nos ajude a sair desta situação de uma forma mais simples, precisamos realmente entender o que está acontecendo para que a gente consiga desenhar as políticas e ações que vão nos ajudar a passar por isso da forma mais rápida”, ressaltou.

Teich reconheceu que os sistemas de saúde do mundo nunca mais serão os mesmos após à pandemia. “É fundamental entendermos a doença e a sua evolução, como preparar o sistema para atender as pessoas que adoecem e definir os próximos passos. E, ainda, de que forma vamos usar os testes de diagnóstico na população para que possamos entender melhor a prevalência e a evolução da doença”, avaliou.