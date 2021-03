Cidades Novo ministro da Saúde diz que lockdown “não pode ser política de governo” As declarações foram feitas em sua primeira entrevista depois de ser confirmado como chefe da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro

O cardiologista Marcelo Queiroga, anunciado nessa segunda-feira (15) como novo ministro da Saúde, disse que lockdown é uma medida que só deve ser adotada para conter a pandemia do coronavírus em “situações extremas”. As declarações foram feitas em sua primeira entrevista depois de ser confirmado como chefe da Saúde do governo do presidente Jair B...