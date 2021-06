Cidades Novo ministro alia área do agronegócio com questão ambiental, diz Mourão após Leite cancelar reunião Antes de ingressar no governo Bolsonaro, o atual titular do Meio Ambiente era conselheiro da Sociedade Rural Brasileira

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou, na manhã desta sexta-feira (25), que o novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, tem capacidade para equilibrar a pauta do agronegócio com proteção ambiental. "Vejo a capacidade dele de saber equilibrar as coisas entre aquilo que são as necessidades do meio rural e as necessidades de proteção do meio a...