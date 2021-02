Cidades Novo mapa de calor com divisão por região auxiliará combate da pandemia em Goiás Estudo da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás será atualizado toda sexta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) elaborou um mapa de calor, onde mostra a situação da pandemia no Estado. No estudo, o Estado foi dividido em 18 regiões, levando em consideração as suas particularidades. No mapa, as regiões do Entorno Sul, Estrada de Ferro, Nordeste II, Oeste I, Rio Vermelho e São Patrício I apresentam, nesta quarta-feira (17), situação d...