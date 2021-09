Cidades Novo IPTU pode guardar armadilhas e surpresas em Goiânia Nova fórmula prevista em projeto de lei tem indicador que sobe acima da inflação, multa para quem não atualiza dados do imóvel e deflatores que podem mudar

Uma aposentada de 74 anos que mora em uma residência de 75 m² no Parque Atheneu pode se assustar quando receber o boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em fevereiro de 2022 e descobrir que o valor teve um salto de 110%, indo de R$ 156 neste ano para R$ 328. O imóvel está na zona fiscal 4 e, além de um aumento de 652,8% no valor da edificação, também terá um ...