Cidades Novo inquérito vai investigar a causa da morte de Susy Investigação aberta ontem pela Polícia Civil também visa apurar se houve alguma negligência da unidade de saúde onde crime ocorreu

A causa da morte da estudante de Arquitetura Susy Nogueira Cavalcante, de 21 anos, que foi vítima de estupro em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Goiânia Leste, no Setor Leste Universitário, na capital, será algo de investigação da Polícia Civil.Novo inquérito foi aberto ontem pelo delegado Washington da Conceição, titular do 9º Distrito Policial (9º DP), d...