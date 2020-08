Cidades Novo incêndio atinge neste sábado proximidades do Parque Altamiro de Moura Pacheco, em Goiânia Nas duas ocorrências, a corporação conseguiu localizar os focos após realizar um monitoramento com uso de drones

Um novo incêndio atingiu uma vegetação próxima ao Parque Altamiro de Moura Pacheco, que fica às margens da BR-153, entre Goiânia e Anápolis, no último sábado (1º). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que controlou o fogo até o início da noite, as chamas começaram em um local entre o parque ecológico e uma plantação de milho. Essa é a segunda vez que um...