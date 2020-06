Cidades Novo Hospital das Clínicas, em Goiânia, recebe doação de mais de R$ 1 milhão Recurso será utilizado na compra de equipamentos que irão atender pacientes com a Covid-19

Atualizada às 10h25. Na manhã desta quarta-feira (3), o novo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG) recebeu a doação de mais de R$ 1 milhão. O dinheiro é resultado de uma campanha entre o Centro Acadêmico XXI de Abril da Faculdade de Medicina (Caxxia), em Goiânia, em parceria com a Sicoob Unicentro Brasileira e as cooperativas médicas do Est...