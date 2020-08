Cidades Novo HC é liberado com 60 leitos em Goiânia Vagas foram dividias em 30 de enfermaria e 30 de UTI

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia e a Universidade Federal de Goiás (UFG) vão abrir as portas nesta terça-feira do novo prédio do Hospital das Clínicas da instituição de ensino para atender casos de Covid-19. Serão 30 leitos de UTI e o mesmo número de vagas na enfermaria para pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo coronavírus Sars-CoV-2. De ...