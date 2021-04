Cidades Novo grupo pode ter 2ª dose de vacina adiantada em Goiânia Mudança no prazo do reforço para idosos com 73 anos e parte daqueles com 72 depende de questões logísticas, afirma Secretaria Municipal

A aplicação da segunda dose da Coronavac, vacina contra o coronavírus (Sars-CoV-2), em idosos com 73 anos e parte daqueles com 72 pode ser adiantada, assim como ocorreu com aqueles com 75 e 74 anos nesta semana. De acordo com o calendário, a previsão é que eles recebam o imunizante no dia 19 de abril, mas dependendo de questões logísticas a imunização deles pode ocor...