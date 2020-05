O município de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF), registrou, nesta quinta-feira (30), a primeira morte por Covid-19. A vítima é uma mulher de 74 anos que deu entrada em uma unidade de pronto atendimento (UPA) local há uma semana com insuficiência respiratória. Com o agravamento do quadro, ela foi intubada e transferida para uma unidade de saúde do DF.

De acordo com a secretária municipal de Saúde Wisliane Maximiano do Nascimento, a idosa foi testada e teve resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). O óbito ocorreu na quarta-feira (29), mas ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO).

Segundo boletim da SES-GO divulgado nesta quinta, o Estado teve 29 mortes por Covid-19 até o momento. Novo Gama possui dois casos confirmados da doença em pacientes curados, segundo a Secretaria de Saúde do município. Com a vítima, o número de casos confirmados chega a três.