O novo decreto assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), que restringe ainda mais os tipos de serviços e estabelecimentos que podem continuar abertos durante a situação de emergência por causa do avanço do coronavírus, prorroga por mais uma semana o período de suspensão das atividades, agora até o dia 4 de abril, um sábado. O decreto original, publicado no dia 13, estipulava como limite para as suspensões o dia 28 de março.

É o terceiro decreto publicado após o primeiro, que previa principalmente a suspensão de eventos públicos e privados e a visitação a presídios e a pacientes internados com diagnóstico de coronavírus. Posteriormente, foram publicados documentos que suspendiam as aulas nas escolas públicas e particulares e em boa parte do comércio.