As aulas presenciais deverão ser suspensas a partir desta segunda-feira (15) em Goiânia e nas cidades da região metropolitana. Essa é uma das medidas que estão sendo discutidas desde o começo da manhã pelos gestores municipais na tentativa de reduzir o avanço dos casos de Covid-19. Outras medidas rígidas também deverão ser adotadas, como a volta do drive thru e sistema pegue e leve em bares e restaurantes.

Entre as propostas que devem constar no decreto que será publicado ainda hoje, supermercados deverão vender apenas produtos alimentícios e de limpeza. Todo o resto ficará bloqueado para acesso dos clientes. Lojas de conveniência também serão fechadas pelo período inicial de 14 dias. O decreto ainda deverá restringir missas e cultos, mas os atendimentos individuais serão permitidos.

Os prefeitos buscam negociação com a Saneago para evitar que o corte de água não seja feito durante a vigência do decreto por falta de pagamento. Mais informações sobre o decreto e as novas regras serão publicadas em instantes.