O transporte coletivo de passageiros em todo o Estado de Goiás, por determinação de novo decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM), vai ter limite de lotação por ônibus. A partir de agora, os veículos só poderão transportar a quantidade de pessoas suficiente para ocupar os assentos, como forma de impedir a aglomeração dentro dos ônibus, que tem sido objeto de ação judicial da Defensoria Pública do Estado (DPE). A intenção é evitar a proliferação do coronavírus (Covid-19) nas cidades, já que o contato entre as pessoas é capaz de realizar a contaminação. A lotação nos veículos e nos terminais tem sido vista mesmo com a suspensão das atividades educacionais e restrição a comércios e serviços.

No decreto, ao mesmo tempo, o governo estadual proíbe a suspensão do serviço, visto como essencial, contrariando o pedido da própria da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), que entende a necessidade de interromper o transporte coletivo por acreditar que este é um disseminador da Covid-19. Além disso, para a CMTC, a medida de limitar a lotação nos ônibus terá caráter contrário ao desejado pelo governo, de modo que aumentará a concentração das pessoas nos terminais de embarque e desembarque, pois menos usuários vão embarcar em cada veículo por vez. Nos ônibus convencionais, a capacidade de passageiros sentados é de 32 pessoas, enquanto, normalmente, carrega entre 80 e 100.

Assim, ao invés de um veículo, será necessário mais dois para transportar a mesma quantidade de passageiros. Segundo o presidente da CMTC, Benjamin Kennedy Machado, nos dias úteis a operação máxima atualmente na região metropolitana é com cerca de 1000 veículos, restando apenas cerca de 200 como reserva. “Não tem ônibus suficiente para carregar tudo de uma vez, para triplicar a cada viagem. As pessoas vão se amontoar nos terminais e nos pontos e ainda tumultuar para entrar nos veículos, para chegar no horário que querem”, explica. Ele lembra que medida igual foi tomada no Rio de Janeiro sem sucesso, levando a maior aglomeração e que, agora, há a tentativa de suspender o serviço na cidade carioca.

O serviço tem operado com capacidade reduzida em 14%, o que foi objeto de ação civil pública da DPE para que a operação retornasse ao máximo, evitando ou diminuindo a lotação. Na tarde desta sexta-feira (20), o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Gustavo Dalul Faria, acatou o pedido da DPE para que se operasse o sistema de transporte público coletivo em 100% nos horários de pico e que até incrementasse a frota caso fosse necessário para conter a lotação nos veículos ou terminais. A CMTC ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão, o que deve fazer com que as concessionárias sigam com menos ônibus nas ruas ao menos até o começo da semana.

O argumento da CMTC é que a ideia do decreto 9.633/20 do governo estadual, que limita a circulação das pessoas, suspende aulas e fecha atividades comerciais, é proibir a circulação de pessoas e que a manutenção do serviço prejudica este fim. Por outro lado, a DPE entende que se trata de um serviço social e o decreto estadual não impede que todos os trabalhadores permaneçam em casa, sobretudo aqueles que atuam em atividades essenciais, como em abastecimentos de alimentação, hospitais e farmácias, além das pessoas que necessitam se locomover para a aquisição dos suprimentos, remédios ou consultas.

Na tarde desta quinta-feira, Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) se reuniu com a CMTC e as empresas concessionárias para discutir medidas para o transporte coletivo nesta situação de crise. Procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi, entende que é necessário ajuste no transporte quanto à demanda e também à saúde dos servidores. Uma das propostas para evitar a aglomeração é para que empregadores flexibilizem os horários de entrada e saída de funcionários, já que o problema das aglomerações se dá apenas nos horários de pico da manhã e da tarde, enquanto que nos demais períodos do dia, o chamado entrepico, as viagens tem sido feitas, em mais de 90% dos casos, com menos de 10 usuários.