Cidades Novo decreto em Goiânia libera aulas presenciais com até 100% dos alunos em sala Segundo o documento, os estabelecimentos públicos e privados de ensino regular deverão limitar a capacidade apenas assegurando a distância de um metro entre os alunos, e dois metros entre professores, alunos e demais funcionários

Atualizada às 11h43* O novo decreto publicado nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial do Município libera as aulas presenciais em Goiânia sem limite de alunos em sala. Segundo o documento, os estabelecimentos públicos e privados de ensino regular nas etapas infantil, fundamental, médio e superior deverão limitar a capacidade apenas assegurando a distância de u...