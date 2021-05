Cidades Novo decreto deve liberar festas de casamento em Goiânia Documento deve ser publicado ainda hoje pelo prefeito Rogério Cruz. Setor produtivo quer ampliar o horário do comércio de rua

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, deve publicar ainda nesta terça-feira (11) um novo decreto para regulamentar o funcionamento das atividades do município no contexto da pandemia de Covid-19. A tendência é de que festas de casamento sejam liberadas. O documento será finalizado após reunião com o setor produtivo, nesta tarde. Além dos casamentos, o setor produt...