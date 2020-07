Cidades Novo decreto de Pirenópolis suspende turismo em julho, determina toque de recolher e multa Documento ainda determina toque de recolher entre 22 e 5 horas para confinamento domiciliar obrigatório. Comércio para atendimento da população da cidade deve funcionar das 7 às 20 horas, sendo obrigatório o fechamento aos sábados e domingos, com exceção dos serviços essenciais

Prefeito de Pirenópolis, João Batista Cabral, conhecido como João do Léo (DEM) assinou novo decreto nesta sexta-feira (3) suspendendo o turismo na cidade neste mês de julho. No mês passado a prefeitura chegou a anunciar cronograma de treinamentos para funcionários de pousadas, hotéis, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos para retomada do turismo durante a...