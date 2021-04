Cidades Novo decreto de Goiânia permite retorno das aulas presenciais no nível superior As novas orientações foram editadas nesta terça-feira (27) e valem até 11 de maio

Atualizada às 10h45. O novo decreto de Goiânia para conter a transmissão do coronavírus (Sars-CoV-2), editado nesta terça-feira (27), permite o retorno das aulas presenciais em estabelecimentos de ensino regular, nas etapas infantil, fundamental, médio e agora superior que estavam suspensas há mais de um ano no município. Segundo as novas orientações...