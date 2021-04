Cidades Novo decreto de armas de Bolsonaro entra em vigor nesta terça-feira; veja o que está valendo Lei aumenta de quatro para seis o limite de armas de fogo de uso permitido que um cidadão pode comprar

Em fevereiro, às vésperas do feriado de Carnaval, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou quatro decretos para flexibilizar ainda mais as regras de aquisição, registro e porte de armas no país. Havia a expectativa de que as normas fossem barradas pelo Senado ou pelo Supremo Tribunal Federal, mas como não foram, elas entram em vigor nesta terça-feira (13)....