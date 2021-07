Cidades Novo decreto aumenta horário de funcionamento do comércio na região da Rua 44, em Goiânia Lojas terão duas horas a mais de funcionamento por dia e medidas passam a valer a partir desta quinta-feira (15)

O novo decreto municipal de Goiânia estabeleceu novas regras para o funcionamento do comércio na capital. Com isso, as lojas da região da Rua 44 poderão funcionar das 08h às 18h, de segunda a sábado. O decreto anterior estabelecia o funcionamento entre 9h e 17h. A decisão de flexibilização das medidas de combate ao coronavírus foi anunciada no fim da manhã de hoj...