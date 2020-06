Cidades Novo coronavírus: UTIs da rede municipal em Goiânia seguem lotadas Casos graves de suspeita ou confirmação de Covid-19 estão sendo encaminhados para o HCamp de Goiânia, que ampliou mais 10 vagas nesta quarta-feira (17), chegando a sua capacidade máxima de oferta com 70 leitos.

Pelo segundo dia seguido, os três hospitais que oferecem até 60 leitos de UTI para Covid-19 na rede municipal de Goiânia ficaram lotados a maior parte do tempo. A situação de Goiânia é a mais crítica das grandes cidades com mais casos de infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) e a falta de vagas só não é mais sentida por haver ainda espaço para novas internações no ...