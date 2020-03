A pandemia do novo coronavírus faz com que muita gente se preocupe e tente entender todas as formas de evitar a doença. Uma das dúvidas que muita gente tem é se é possível pegar a doença através de alimentos. A resposta é que hoje não há nada que evidencie a contaminação por comida.

A Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos (European Food Safety Authority - EFSA) fez uma avaliação sobre o risco em outras epidemias causadas por vírus parecidos com o SARS-Cov-2, causador do novo coronavírus, e não foi constatada nenhuma transmissão por alimento.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o novo coronavírus precisa de um hospedeiro - humano ou animal - para se multiplicar. Ou seja, a transmissão ocorre apenas de pessoa para pessoa, de forma direta, pela proximidade com um indivíduo contaminado, ou indireta, tendo contato com uma superfície contaminada e não higienizando as mãos da forma correta.

Mas os cuidados na hora de manusear alimentos são sempre necessários. Veja algumas recomendações.

1) Lavar as mãos com frequência, usando água corrente e sabão ou algum outro produto de limpeza eficaz.

2) Esfregar bem as mãos, inclusive entre os vãos dos dedos e punhos.

3) Não tossir, espirrar ou coçar o nariz enquanto estiver manuseando os alimentos.

4) Manter unhas curtas e sem esmaltes, além de evitar a utilização de adornos como anéis e relógios, que podem acumular sujeiras.

5) Não falar ou assoviar em cima dos alimentos, superfícies ou utensílios utilizados para preparar os produtos.

6) Higienizar as superfícies e utensílios.

7) Cozinhar bem os alimentos