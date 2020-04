Goiás tem dez mortes pelo novo coronavírus confirmadas até este sábado (11). Dois novos registros, sendo um de Rio Verde e outro de Luziânia, entraram na lista. Contando com estes casos, o estado passa a ter 209 confirmações de infecção pelo novo vírus (SARS-Cov-2) e ainda tem 3.577 na lista dos suspeitos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO), responsável pelos exames, ainda tem 94 amostras em análise aguardando liberação.

Com esses novos dados, Luziânia passa a ter duas mortes confirmadas e Rio Verde tem seu primeiro óbito registrado pela doença e Goiânia continua com cinco casos. As outras cidades com registros são Goiandira e Pires do Rio, com um registro cada uma.

Dentre os 209 casos confirmados, 16 pessoas seguem internadas, sendo duas em unidades públicas de saúde e 14 na rede privada. Outras 62 pessoas que ainda não tem confirmação da doença seguem internados em tratamento e aguardando resultados de exames. Desdes, 41 estão na rede pública e 21 na rede privada.

A SES ainda informou que existem mais cinco mortes suspeitas aguardando resultados para a doença em Araçu, Edealina, Hidrolândia, Itapaci e São Francisco de Goiás. Outras 17 mortes que foram consideradas suspeitas foram descartadas, sendo seis em Goiânia e mais 11, em 11 municípios diferentes sendo eles: Águas Lindas de Goiás, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldas Novas, Inhumas, Iporá, Luziânia, Mineiros, São Luís dos Montes Belos, Senador Canedo e Valparaíso de Goiás.

As cidades com casos confirmados da doença são:

Águas Lindas de Goiás – 2

Aloândia – 1

Anápolis – 15

Anhanguera – 1

Aparecida de Goiânia – 3

Bela Vista de Goiás – 1

Bom Jesus de Goiás – 1

Caldas Novas – 1

Campestre – 1

Catalão – 1

Cidade Ocidental – 2

Goiandira – 1 (morte)

Goianésia – 10

Goiânia – 114 (5 mortes)

Goiatuba – 1

Guapó – 1

Itumbiara – 5

Jataí – 4

Luziânia – 8 (duas mortes)

Montividiu – 1

Nova Glória – 1

Nova Veneza – 1

Paranaiguara – 1

Pires do Rio – 1 (morte)

Professor Jamil – 1[

Rialma – 2

Rio Verde – 11 (1morte)

São Luís dos Montes Belos – 2

Senador Canedo – 1

Silvânia – 1

Trindade – 3

Valparaíso de Goiás – 6

Vianópolis – 1

* Há três (3) casos que aguardam atualização da ficha para definir a cidade de residência.