Exames laboratoriais confirmaram que a morte do homem de 73 anos na última sexta-feira (3) em Goiânia, transferido de Goiandira, foi causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Ele é irmão do atual prefeito do município, Odemir Moreira de Melo (PSDB) e possuía histórico de diabetes e hipertensão.

Em cinco dias ele foi encaminhado da cidade para Catalão e, depois, para o Hospital de Campanha de Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp), em Goiânia, onde morreu. O outro caso que era investigado na cidade foi descartado e a suspeita da vigilância municipal da cidade é que se trata de transmissão comunitária, que é quando não é possível saber a origem do registro.

Como a cidade não possui nenhum outro caso da doença, a suspeita é que ele tenha sido contaminado em Goiânia, onde tinha uma casa. Ele passou alguns dias na capital, antes de retornar para Goiandira, antes do início da vigência do decreto de isolamento social. Neste período ele realizou exames em unidades de saúde da capital.

Ao todo, sete pessoas que tinham contato com a vítima seguem em quarentena sem qualquer sintoma, entre elas o próprio prefeito. De toda forma, foram orientados a aguardarem a chegada dos testes rápidos para confirmação se houve infecção. Eles também foram orientados a acionarem os técnicos da saúde caso haja alguma alteração no quadro de saúde de qualquer um deles.