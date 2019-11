Cidades Novo comando temporário do Corpo de Bombeiros deve ser definido até a tarde desta quinta-feira (21) Comandante geral do Corpo de Bombeiros de Goiás, coronel Dewislon Adelino Mateus, e mais cinco militares foram afastados temporariamente de suas funções e exonerados dos cargos. Grupo é suspeito de integrar um esquema de venda do certificado de conformidade

No lançamento do Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher, na manhã desta quinta-feira (21), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSPGO), Rodney Miranda, explicou que estava indo se encontrar com o governador Ronaldo Caiado para definir o novo comando da corporação. “Até o início da tarde já teremos um nome”, afirmou. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Goiás, coronel Dewislon Adeli...