Cidades Novo caso de sarampo é confirmado em Goiás De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ocorrência foi registrada em Goiânia em paciente que tem vínculo com outros dois casos na capital. Com a confirmação, registro é o quinto do Estado

Atualizado às 18h34 A Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) confirmou mais um caso de sarampo em Goiás. A ocorrência foi registrada em Goiânia e, segundo a pasta, o paciente é uma pessoa considerada jovem adulta com vínculo epidemiológico, ou seja, contato, com os outros dois casos confirmados no município. Com isso, o número de ocorrências confirmadas no Estado che...