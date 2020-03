Cidades Novo caso de coronavírus é confirmado no Rio de Janeiro e sobe para 5 número de pacientes no país É também a primeira confirmação fora de São Paulo

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de janeiro confirmou, nesta quinta-feira (5), o primeiro caso de coronavírus no Estado. Com isso, sobe para cinco o número de notificações confirmadas no Brasil. É a primeira confirmação, também, fora do Estado de São Paulo, onde foram identificados quatro pacientes. A secretaria vai dar mais detalhes em coletiva no fim do dia.