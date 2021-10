Cidades Novo caça brasileiro visita Anápolis pela primeira vez F-39 Gripen voou junto com cargueiro multimissão KC-390 Millennium pela primeira vez em homenagem ao Dia do Aviador

O F-39 Gripen, novo caça brasileiro, esteve na Base Aérea de Anápolis pela primeira vez. A aeronave chegou a cidade na quarta-feira (20) e na manhã desta sexta-feira (22) voou pela junto com o cargueiro KC-390 Millenium. As aeronaves sobrevoaram Brasília e a cerimônia na base aérea da capital em homenagem ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira (FAB). O caça f...