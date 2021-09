Cidades Novo Código Tributário de Goiânia passa na primeira etapa na Câmara CCJ aprova projeto de lei que altera IPTU e outros pontos e segue agora para plenário

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que atualiza o Código Tributário Municipal (CTM) de Goiânia na manhã desta quinta-feira (16). Agora a proposta segue para a primeira votação no plenário do legislativo. O relator do projeto na Câmara, vereador Bruno Diniz (PRTB), disse que seu relatório, favorável ao pro...