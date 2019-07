Cidades Novo bafômetro da PRF detecta embriaguez de motorista por respiração Aparelho age por aproximação com o condutor e deve agilizar operações de fiscalização

Novos aparelhos de detecção de alcoolemia, os chamados bafômetros, foram distribuídos hoje para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio de Janeiro. Os chamados “bafômetros passivos” detectam a presença de álcool sem a necessidade de soprar no aparelho. Segundo o porta-voz da PRF no estado, José Hélio Macedo, o órgão vai receber 18 aparelhos para a...