Cidades Novo atraso no BRT em Goiânia frustra usuários Seinfra não define nova data para conclusão do viaduto sobre a Avenida Perimetral Norte, que teve problema revelado com exclusividade pelo POPULAR

Comerciantes e usuários do transporte coletivo lamentam mais um atraso no início da operação dos ônibus de trânsito rápido (BRT), que havia sido programada para iniciar no aniversário de Goiânia, em 24 de outubro. Com um problema na conclusão do viaduto sobre a Perimetral Norte, revelado pelo POPULAR nesta sexta-feira (15), não há mais data para a liberação do tráfego, mas...