Cidades Nove veículos se envolvem em engavetamento em Goiás Trânsito está congestionado para quem segue sentido Corumbá de Goiás

Nove veículos se envolveram em um engavetamento, na manhã desta segunda-feira (15), no entroncamento da BR-153 com a 414, em Anápolis, na região Central do Estado. O trânsito está congestionado para quem segue sentido Corumbá de Goiás e ainda não há previsão de quando os veículos serão retirados. Testemunhas disseram que o motorista de um caminhão, carregado com pe...