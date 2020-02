Nove rodovias estaduais terão restrições de tráfego para veículos pesados durante o carnaval. De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), os trechos afetados são de pista simples e duplo sentido. As mudanças serão válidas para sábado (22) e terça-feira (25), das 7h às 20h, e para a quarta-feira (26), as 7h às 12h.

Haverá limitação para a circulação de veículos dos tipos rodo-trem, nove eixos; bi-trem, nove eixos; bi-trem, sete eixos; romeu e julieta; tri-trem; treminhão; guindaste; cegonheiro e linha de eixos.

Ainda segundo a Goinfra, as restrições não se aplicam a transportes de cargas perecíveis, transporte de leite in natura e derivados, frutas e verduras e transporte de cargas vivas ou frigoríficas.

O descumprimento da ordem acarreta em infração médica e tem como penalidade a aplicação de multa, conforme previsto no Art. 187 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Rodovias com restrições:

- Entr. GO-147 (trevo de Piracanjuba) até o Entr. da GO-139 (Cristianópolis)

- GO-139 - Entr. GO-020/ Cristianópolis/Entr. GO-217 Caldas Novas/Corumbaíba/Divisa GO-MG

- GO-213 - Entr. GO-330 Ipameri/Caldas Novas

- GO-217 - Entr. BR-153 Piracanjuba até Entr. GO-139

- GO-330 - Vianópolis/Pires do Rio/Catalão/Três Ranchos

- GO-431 - Entr. BR-153/Pirenópolis

- GO-338 - Entr. BR-060/Abadiânia/Planalmira/Pirenópolis

- GO-225 - Entr. BR-414/Corumbá/Pirenópolis

- GO-010/GO-139 - Luziânia/Vianópolis/ Entr. GO-217/Piracanjuba

Veículos com circulação restrita:

- Rodo-Trem, nove eixos;

- Bi-Trem, nove eixos;

- Bi-Trem, sete eixos;

- Romeu e Julieta;

- Tri-Trem;

- Treminhão;

- Guindaste;

- Cegonheiro;

- Linha de Eixos.

Horários:

- Sábado - 07h às 20h

- Terça-feira - 07h às 20h

- Quarta-feira - 07h às 12h