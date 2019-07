Cidades Nove pessoas são resgatadas após embarcação virar no Rio Araguaia, em Britânia Três das vítimas eram crianças e uma era idosa, de 83 anos

O Corpo de Bombeiros resgatou nove pessoas após uma embarcação virar no Rio Araguaia, no Porto de Itacaiu, em Britânia. Três das vítimas eram crianças e uma era idosa, de 83 anos. Todos os banhistas usavam colete salva-vidas no momento do ocorrido. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação calaça que tem quatro metros de comprimento, afundou depois de começar a entr...