Cidades Nove pessoas morrem pisoteadas durante baile funk em Paraisópolis Tragédia aconteceu na madrugada deste domingo após chegada da Polícia Militar ao local

Nove pessoas morreram pisoteadas e sete ficaram feridas após um tumulto em um baile funk na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na madrugada de domingo (1º). Policiais militares perseguiam dois suspeitos em uma motocicleta quando entraram no local onde ocorria a festa, com cerca de cinco mil pessoas, segundo a c...