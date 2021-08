Cidades Nove cursos profissionalizantes on-line são disponibilizados gratuitamente pelo Senac As matrículas podem ser realizadas pelo site www.go.senac.br

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), em pareceria com o Senac, está oferecendo nove cursos profissionalizantes para a população de forma gratuita em diversas áreas. Os cursos de capacitação serão ministrados no formato on-line. As matrículas podem ser realizadas pelo site: www.go.senac.br. Confira: • Cu...