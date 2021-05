Cidades Nove bebês com síndrome respiratória esperam na fila por vagas de UTI em PE Faz duas semanas que os plantões estão sempre com bebês em lista de espera para UTI

Nove bebês com síndrome respiratória aguda grave aguardavam na tarde desta quinta-feira (6) na fila para vagas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no hospital Barão de Lucena, que é referência no atendimento pediátrico na rede pública estadual de Pernambuco. As crianças estão internadas na área vermelha da emergência. Quatro delas estão intubadas e as outras cinco ...