Cidades Novas vítimas procuram o MP para denunciar João de Deus após documentário 'Em nome de Deus' No total, 12 denúncias de crimes sexuais e duas de posse de arma de fogo foram realizadas. Flexibilização de pena para domiciliar levou Ministério Público a recorrer da decisão

Após mais de 1 ano e meio desde que as primeiras denúncias por crimes sexuais contra João Teixeira de Faria, de 79 anos, vieram à tona, em dezembro de 2018, novas vítimas ainda procuram o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para registrar seus depoimentos. No último dia 23 de junho, foi lançado o documentário ‘Em nome de Deus’ da Globoplay e a série encoraj...