Em apenas dois dias, as cerca de 342 mil doses de vacina contra a gripe enviadas pelo Ministério da Saúde para Goiás se esgotaram em quase todo o Estado. Uma nova remessa está prevista para chegar na próxima sexta-feira (27).

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, Goiás recebeu 172 mil doses no fim de semana, que acabaram rapidamente. Na segunda-feira houve um reforço de cerca de 170 mil doses. "Há apenas algumas poucas doses em locais isolados no interior", afirmou.

Alexandrino destaca que a primeira fase da campanha está programa para até o dia 16 de maio. "Quem nos envia as doses é o Ministério da Saúde, que antecipou a vacinação em aproximadamente um mês, mas deixou claro que as doses seriam repassadas em levas", diz. Como a demanda está alta em todo o País, não está descartada a possibilidade de atrasos nesses repasses, mas o secretário diz que "a população pode ficar tranquila, todo mundo vai vacinar".

Em Goiânia, as vacinas acabaram no Campo do Goiás e nos drive-thrus instalados na sede do Departamento Estadual de Detran e no 7º Batalhão da Polícia Militar (PM).