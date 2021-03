Cidades Novas cepas são identificadas em 23 municípios goianos Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde revela presença de variantes em várias regiões do Estado. A mais comum é a de Manaus

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás confirmou, na tarde de quinta-feira (18), que foram identificadas novas variantes do coronavírus Sars-CoV-2, o causador da Covid-19, em 23 municípios do Estado. A mais prevalente é a P.1, conhecida como variante de Manaus, encontrada em 17 municípios.De acordo com a SES, em Goiânia circulam três cepas, além do coronavírus or...