Novas câmeras de monitoramento em Goiânia informarão também a temperatura e qualidade do ar

Goiânia receberá um novo sistema de monitoramento com a instalação de novas câmeras. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), além do monitoramento 24 horas, as novas câmeras possuem também um sistema chamado "Internet das Coisas", que são sensores que coletam informações técnicas dos locais onde estão instaladas. Com elas é p...